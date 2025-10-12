associazione la pira tornano gli incontri

Tornano le riflessioni proposte dall’ associazione Giorgio la Pira, con una serie di incontri che offrono strumenti per affrontare la complessità dei nostri tempi. Il presidente dell’associazione, Maurizio Temperini, insieme con Giovanni Lanciotti, Roberto Simoni, Gaudenzio Santarelli e Dario Laurenzi parlano di una rassegna che coinvolge i comuni di Porto San Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio. L’obiettivo dell’associazione è quello di costruire un dialogo tra i comuni, per arrivare alla gestione condivisa di servizi e possibilità. Si comincia con una conferenza su L’arte illuminata di governare, La biblista Rosanna Virgili metterà a confronto Ietro e La Pira due personaggi, il primo del mondo biblico (Esodo 18, 13-27). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

