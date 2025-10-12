Assemblea della casa in presidio | Rendete agibili gli alloggi sfitti
" Casa subito. Casa subito ": hanno urlato alcuni manifestanti che ieri mattina si sono ritrovati in piazza Guicciardi. Dopo essere stati in Consiglio comunale e davanti alla sede di Aler, gli attivisti dell’ Assemblea per il diritto alla casa si sono spostati in prefettura per avere una visione d’insieme sull’ emergenza abitativa che è grave e potrebbe anche peggiorare. Sono circa 700, infatti, le famiglie che hanno fatto domanda per avere un alloggio popolare e nel 2024 Aler ne ha assegnati solo 17. Domani in Consiglio comunale si discuterà la variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di 800mila euro per la ristrutturazione di alcuni appartamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: assemblea - casa
Settecento famiglie in attesa di una casa popolare, 170 alloggi sociali inagibili e i fondi non bastano per sistemarli e assegnarli. Sabato 11 ottobre alcuni rappresentanti dell’Assemblea per il diritto alla casa hanno manifestato davanti alla prefettura… https://ift.t - X Vai su X
