Asse Confindustria-Cgil | no al taglio delle tasse

Laverita.info | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ridotto il cuneo fiscale il governo vuol abbassare le imposte al ceto medio. Ma Landini («La manovra ci farà sbattere») e Orsini («La ricchezza non la fai con Irpef e pensioni») sembrano opporsi allo stesso modo. 🔗 Leggi su Laverita.info

asse confindustria cgil no al taglio delle tasse

La Cgil prepara la piazza anti manovra, ma la Uil tratta con il governo sui salari. Landini in tilt - Bombardieri frena sullo sciopero e lancia la proposta sulla detassazione dei rinnovi dei contratti nazionali concordata con Confindustria (e in realtà anche Cgil).

