Assaltato dai calabroni sul percorso ciclabile | malore per un uomo arriva l’elicottero

Piegaro (Perugia), 12 ottobre 2025 – Assaltato da uno sciame di calabroni mentre si trovava su un percorso ciclabile: punto dagli insetti ha avuto un malore ed è intervenuto l’elisoccorso. Che lo ha trasferito all’ospedale di Perugia. Accade nel territorio comunale di Piegaro in provincia di Perugia. Accade nella mattina di domenica 12 ottobre a un uomo che in quel momento stava compiendo un giro in bicicletta. Erano le 10.40 circa quando, allertati da altre persone sono intervenuti i vigili del fuoco. L’uomo, punto più volte dagli insetti, aveva avuto un malore e si trovava a terra. Insieme ai vigili del fuoco è intervenuto anche il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

