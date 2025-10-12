"In questi ultimi quattro mesi dall’insediamento della mia amministrazione comunale ci siamo occupati delle procedure più urgenti, dal trasporto scolastico, agli asili nido, la ripresa delle manutenzioni, la gestione della stagione estiva degli eventi, fino ai festeggiamenti patronali. Abbiamo avviato i diversi contatti della filiera istituzionale per il finanziamento dei grandi progetti" afferma il sindaco Gionata Calcinari secondo il quale è già tempo di avere un primo back dalla cittadinanza, di avviare un confronto costruttivo e pianificatorio su idee, progetti e su una visione da condividere sul futuro della città, anche ai fini della redazione del primo bilancio di previsione dell’era Calcinari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascolto diretto degli abitanti, il sindaco in tour nei quartieri