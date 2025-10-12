Ascolti tv sabato 11 ottobre | Estonia-Italia Ballando con le stelle Tu si que vales
Ascolti tv sabato 11 ottobre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 ottobre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Estonia-Italia e a seguire Ballando con le stelle. Su Rai 2 Ti vorrei come mia figlia. Su Rai 3 Sapiens. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 L’era glaciale 3. Su Rete 4 Uno di noi. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 11 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 11 ottobre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ascolti - sabato
Ascolti tv sabato 19 luglio: Dalla strada al palco, Ciao Darwin
Ascolti tv sabato 19 luglio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Ciao Darwin
Ascolti tv: Dalla Strada al Palco, Ciao Darwin | Dati Auditel, sabato 19 luglio 2025
#PerOggiSoloPerOggi Sabato 11 ottobre, San Giovanni XXIII Anche se non siamo vissuti contemporanei di Gesù siamo lo stesso contemporanei a lui se ascoltiamo la Parola e la mettiamo in pratica. “In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla - facebook.com Vai su Facebook
#Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Vincono #LaRuotaDellaFortuna 4.403.000 25,07% e #TuSiQueVales 3.933.000 26,79% #AffariTuoi 4.181.000 23,89% #BallandoConLeStelle 3.080.000 25,73% - X Vai su X
Ascolti tv sabato 11 ottobre: Estonia-Italia, Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 11 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it
Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata - Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 411ottobre 2025. Lo riporta mam-e.it