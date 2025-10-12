Ascolti TV | Sabato 11 Ottobre 2025
Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Estonia-Italia è vista da.000 spettatori pari al % di share. A seguire Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della terza puntata ) ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ti vorrei come mia figlia è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
ascolti - sabato
