Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Estonia-Italia è vista da 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share dalle 20:48 alle 22:41; pre e post gara netto a 4.778.000 spettatori pari al 27.7%. A seguire Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della terza puntata ) ha intrattenuto 2.090.000 spettatori pari al 24.1% dalle 22:52 alle 1:51. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.996.000 spettatori con uno share del 27.5% dalle 21:33 alle 00:22. Su Rai2 Ti vorrei come mia figlia è la scelta di 675.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 11 Ottobre 2025. La Nazionale fa il pieno (36.5%), poi Ballando 24.1%. La Ruota 22.5%, Tú Sí Que Vales 27.5%