Ascolti TV | Sabato 11 ottobre 2025 Italia e Ballando dominano la serata
Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Estonia-Italia è vista da 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share dalle 20:48 alle 22:41; pre e post gara netto a 4.778.000 spettatori pari al 27.7%. A seguire Ballando con le Stelle (qui il resoconto della terza puntata) ha intrattenuto 2.090.000 spettatori pari al 24.1% dalle 22:52 alle 1:51. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.996.000 spettatori con uno share del 27.5% dalle 21:33 alle 00:22. Su Rai2 Ti vorrei come mia figlia è la scelta di 675.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: ascolti - sabato
Ascolti tv sabato 19 luglio: Dalla strada al palco, Ciao Darwin
Ascolti tv sabato 19 luglio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Ciao Darwin
Ascolti tv: Dalla Strada al Palco, Ciao Darwin | Dati Auditel, sabato 19 luglio 2025
#PerOggiSoloPerOggi Sabato 11 ottobre, San Giovanni XXIII Anche se non siamo vissuti contemporanei di Gesù siamo lo stesso contemporanei a lui se ascoltiamo la Parola e la mettiamo in pratica. “In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla Vai su Facebook
#Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Vincono #LaRuotaDellaFortuna 4.403.000 25,07% e #TuSiQueVales 3.933.000 26,79% #AffariTuoi 4.181.000 23,89% #BallandoConLeStelle 3.080.000 25,73% - X Vai su X
Ascolti tv sabato 11 ottobre: Estonia-Italia, Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 11 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it
Ascolti tv 11 ottobre, la Ruota della fortuna non sfida Affari Tuoi: i dati di Ballando in seconda serata - La Ruota della fortuna con Gerry Scotti non ha sfidato Affari Tuoi con Stefano De Martino, che non è andato in onda ... Riporta fanpage.it