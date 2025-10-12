Ascolti TV | Sabato 11 ottobre 2025 Italia e Ballando dominano la serata

Tivvusia.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, su Rai1 la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Estonia-Italia è vista da 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share dalle 20:48 alle 22:41; pre e post gara netto a 4.778.000 spettatori pari al 27.7%. A seguire Ballando con le Stelle (qui il resoconto della terza puntata) ha intrattenuto 2.090.000 spettatori pari al 24.1% dalle 22:52 alle 1:51. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.996.000 spettatori con uno share del 27.5% dalle 21:33 alle 00:22. Su Rai2 Ti vorrei come mia figlia è la scelta di 675.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ascolti tv sabato 11 ottobre 2025 italia e ballando dominano la serata

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Sabato 11 ottobre 2025. Italia e Ballando dominano la serata

In questa notizia si parla di: ascolti - sabato

Ascolti tv sabato 19 luglio: Dalla strada al palco, Ciao Darwin

Ascolti tv sabato 19 luglio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Ciao Darwin

Ascolti tv: Dalla Strada al Palco, Ciao Darwin | Dati Auditel, sabato 19 luglio 2025

ascolti tv sabato 11Ascolti tv sabato 11 ottobre: Estonia-Italia, Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 11 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

ascolti tv sabato 11Ascolti tv 11 ottobre, la Ruota della fortuna non sfida Affari Tuoi: i dati di Ballando in seconda serata - La Ruota della fortuna con Gerry Scotti non ha sfidato Affari Tuoi con Stefano De Martino, che non è andato in onda ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Sabato 11