Ascolti tv ottimi Tu sì que vales cala Ballando che parte tardi a causa della Nazionale

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nazionale domina la prima serata di sabato 11 ottobre agli ascolti tv, la sfida tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle così è stata nettamente diversa ma Maria De Filippi può festeggiare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv ottimi tu s236 que vales cala ballando che parte tardi a causa della nazionale

© Ildifforme.it - Ascolti tv, ottimi Tu sì que vales, cala Ballando che parte tardi a causa della Nazionale

In questa notizia si parla di: ascolti - ottimi

Ufo Robot Goldrake, Rai 2 conferma il giorno di trasmissione dopo gli ottimi ascolti dell'esordio

ascolti tv ottimi tuAscolti tv, l'Italia di Gattuso fa il botto. Sfida tra Maria-Milly, chi ha vinto - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la partita di calcio Estonia- Da iltempo.it

Ascolti tv ieri sabato 11 ottobre chi ha vinto tra Estonia - Italia, Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle - Ascolti tv sabato11 ottobre 2025, sfida Auditel con il duello tra Estonia- Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Ottimi Tu