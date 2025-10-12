Una grande sfida nella serata di sabato 11 ottobre: parliamo come sempre di ascolti tv, nel consueto scontro tra Rai e Mediaset. Una gara che ha visto però diversi cambiamenti rispetto alle scorse settimane. Su Rai1 Stop per Stefano De Martino: non è andato in onda Affari tuoi, per trasmettere la partita della Nazionale. La squadra dell’Italia ha sfidato l’Estonia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, mentre Ballando con le stelle è slittato alle 22.50. Tutto invariato invece per Mediaset: su Canale5 era in programma il consueto appuntamento con Tu Sì Que Vales, e la squadra composta da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv dell’11 ottobre, Tu Sì Que Vales o la partita dell’Italia