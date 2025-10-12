Ascolti TV 12 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 12 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 12 ottobre 2025. La serata televisiva del 12 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Balene – Amiche Per Sempre ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore ( LEGGI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto Le Iene Show, Rete 4 ha invece proposto talk e approfondimento con Fuori Dal Coro. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Ascolti tv di sabato 11 ottobre: come sono andati i programmi del sabato sera (con Ballando con le stelle partito in seconda serata) - facebook.com Vai su Facebook
Ieri e oggi in TV — Ascolti di venerdì 10 ottobre 2025: 3 milioni (20,5%) per Tale e Quale Show; 2 milioni (15,1%) per la telenovela turca Tradimento https://ift.tt/dnI5VGJ - X Vai su X
Tutti i film in programmazione in prima serata questa sera domenica 12 ottobre - Ascolti tv ieri 11 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 411ottobre 2025. Secondo mam-e.it
Ascolti tv sabato 11 ottobre: Estonia-Italia, Ballando con le stelle, Tu si que vales - Ascolti tv 11 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it