Ascolti tv di sabato 11 ottobre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Italia-Estonia ” seguita “ Ballando con le Stelle ” contro “ Tu si que vales “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Italia-Estonia Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 11 ottobre 2025. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Italia-Estonia” poi Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 11 ottobre 2025: Italia-Estonia, Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel