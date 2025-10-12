Ascoli serve la sesta sinfonia Si continua a inseguire l’Arezzo

Ascoli, niente distrazioni col Pontedera. La lotta per il vertice del campionato si fa sempre più serrata e lì davanti, nonostante qualche fatica, l’Arezzo di Bucchi continua comunque a guidare la classifica. I toscani venerdì sera hanno aperto il nono turno vincendo 1-0 in casa contro il Gubbio. Quella vista è stata una gara ancora ricca di episodi particolari. L’errore clamoroso in apertura del portiere degli umbri Bagnolini ha generato qualche perplessità e spianato la strada al vantaggio toscano siglato su rigore da Cianci. Oggi sarà la volta di Picchio e Ravenna, entrambe chiamate a rispondere scendendo rispettivamente in campo con Pontedera e Samb. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

