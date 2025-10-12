Ascoli-Pontedera 5-0 una cinquina che fa male

Ascoli, 12 ottobre 2025 – Troppo Ascoli per il Pontedera, travolto 5-0 al Del Duca nella sfida della nona giornata di Serie C. La squadra granata, mai capace di contrastare efficacemente la corazzata bianconera, superiore in ogni reparto, è andata al riposo sotto di due reti, frutto di due pennellate di Rizzo Pinna, su punizione, e di D'Uffizi, con un diagonale dal vertice dell'area. Nella ripresa la porta della squadra di Menichini, ex calciatore con l'Ascoli in Serie A dal 1981 al 1985, è stata perforata altre tre volte, dal destro di Milanese, dal colpo di testa ancora di D'Uffizi e dal rigore di Corazza (fallo di Corradini su Oviszach). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ascoli-Pontedera 5-0, una cinquina che fa male

