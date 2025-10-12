Ascoli a valanga ma l’Arezzo resta in agguato!
Ascoli-Pontedera 5-0 Un rullo compressore dopo due pareggi casalinghi con Pianese e Juventus N.G., è diventato un rullo compressore: 20 gol all’attivo e uno solo al passivo, allenatore sanguigno, Tomei, ma un punto dietro l’Arezzo. Vi domanderete: e il Ravenna? Dovrà ancora affrontare un semiderby in quel di Sambenedetto e, domenica, Pattarello e la sua banda, ma sarà terza già da stasera. Veniamo ad analizzare quest’ultima: buon attacco, ma difesa perforabile, ciò che non si può dire per quelli della Valle del Tronto, che di “olive ascolane” ne infilano tante a partita. Giocatori di esperienza e veramente bravi, ma cosa ci si può aspettare, che abbiano una preparazione più sciolta e che tra novembre e dicembre possano avere una flessione? E la matricola Ravenna? Calerà alla distanza, ne sono convinto, e. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: ascoli - valanga
Brescia show: manita alla Pro Vercelli. Catania a valanga, Benevento ko. Pari Juve ad Ascoli
Destra a valanga ad Ascoli e nel Piceno. Fioravanti: "Acquaroli è un grande uomo"
Il 4 ottobre nella storia rossonera • 1914 – Valanga di gol: Milan–Audax 13–0 (show di Van Hege & Trerè). • 1969 – Benzina per lo Scudetto: Milan–Verona 2–0 (Sormani, Prati). • 1987 – L’era Berlusconi prende ritmo: Milan–Ascoli 2–0 (Virdis, Evani). • 199 - facebook.com Vai su Facebook