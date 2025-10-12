Ascea raccolta differenziata record | raggiunto il 77% di avvio a riciclo

L’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Ascea (Salerno), Filippo Dragone, annuncia che nel mese di settembre i cittadini hanno raggiunto il record di raccolta differenziata. È stato infatti portato a riciclo ben il 77 per cento dei rifiuti prodotti, registrando un incremento di 10 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Ma è a partire da gennaio di quest’anno che la differenziata è in continua crescita. Su luglio ed agosto, per esempio, sono stati sfiorati valori del 77 e 76 per cento. Risultati che proiettano Ascea tra i Comuni ricicloni più virtuosi d’Italia. “È un dato che ci riempie d’orgoglio, frutto di un lavoro intenso, coordinato e condiviso dai cittadini – dichiara Dragone –. 🔗 Leggi su Ildenaro.it