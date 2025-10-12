Aryna Sabalenka esplode in campo | lancia la racchetta e rischia di colpire raccattapalle e cameraman

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha sfiorato la squalifica Aryna Sabalenka durante le semifinale del Wuhan Open contro l'americana Jessica Pegula. La bielorussa nel momento caldo del terzo set ha perso il controllo ed ha rischiato la squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aryna - sabalenka

Aryna Sabalenka, vacanze da sogno: la numero uno al mondo infiamma Instagram in bikini

L’ex allenatore di Aryna Sabalenka: “Esplosi contro di lei, le dissi: ‘Stai facendo str….te'”

Aryna Sabalenka, topless da urlo: la foto piccantissima

aryna sabalenka esplode campoAryna Sabalenka esplode in campo: lancia la racchetta e rischia di colpire raccattapalle e cameraman - Ha sfiorato la squalifica Aryna Sabalenka durante le semifinale del Wuhan Open contro l'americana Jessica Pegula ... Da fanpage.it

Dramma Sabalenka, c’è l’annuncio: “Cose orribili” - Aryna Sabalenka non si trattiene e dice tutto ciò che pensa: quello che ha raccontato è un vero e proprio dramma. Scrive tennisfever.it

Cerca Video su questo argomento: Aryna Sabalenka Esplode Campo