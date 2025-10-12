Aryna Sabalenka esplode in campo | lancia la racchetta e rischia di colpire raccattapalle e cameraman

Ha sfiorato la squalifica Aryna Sabalenka durante le semifinale del Wuhan Open contro l'americana Jessica Pegula. La bielorussa nel momento caldo del terzo set ha perso il controllo ed ha rischiato la squalifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?WUHAN: PEGULA BATTE SABALENKA E VOLA IN FINALE Jessica Pegula ha battuto Aryna Sabalenka in rimonta per 2-6, 6-4, 7-6, nella semifinale del Wta 1000 di Wuhan. Nel terzo set l'americana è stata artefice di una clamorosa rimonta: sotto 2-5 ha - facebook.com Vai su Facebook

PEGULA SORPRENDE WUHAN L’americana batte Aryna Sabalenka in rimonta (2-6 6-4 7-6) e rifila la prima sconfitta in carriera alla bielorussa a Wuhan. Sarà quindi derby americano in finale contro Gauff, che ha eliminato Paolini nella prima semifinale. - X Vai su X

