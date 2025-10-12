Artigiani under 35 il motore del Made in Italy | +8,6% di occupazione in 4 anni

L’artigianato italiano è un pilastro dell’economia nazionale, con 486.000 imprese guidate da under 35, di cui 121.000 artigiane, e un tasso di imprenditorialità giovanile del 48,2%, ben al di sopra della media europea L'articolo proviene da MondoU.it. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Artigiani under 35, il motore del Made in Italy: +8,6% di occupazione in 4 anni.

In questa notizia si parla di: artigiani - under

Artigiani in prima linea. Con cuore, mani e testa

L’Arno vivo come la Senna. Il piano di commercianti e artigiani: "Ripartiamo da ciclabili e sentieri"

Artigiani e commercianti, sconto contributi rifiutato: come chiedere il riesame della domanda INPS

AZIENDA AGRICOLA LA CHIARELLA - Lerma (AL) - PIEMONTE TEL +39.349.3191912 E-MAIL [email protected] GALLERIA FOTOGRAFICA www.artigianinvetrina.com/azienda-agricola-la-chiarella-piemonte/artigianinvetrina Coltivazioni miste di cereali e le - facebook.com Vai su Facebook

Confartigianato, gli under 35 sardi sfidano la crisi - Gli under 35 sardi non si arrendono alla crisi e si mettono in gioco in prima persona. Riporta ansa.it

"Artigiani e piccole imprese: il motore dell’Italia" - ll motore del made in Italy è rappresentato da 4,5 milioni di artigiani, di micro e piccole imprese, con i loro 11 milioni di addetti: "noi usiamo l’intelligenza artigiana per costruire un futuro ... Secondo ilrestodelcarlino.it