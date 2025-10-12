Artemisia e Pederzoli al Tennis & Friends | Serve prevenzione in popolazione sempre più anziana
Approfittare di un fine settimana romano al sole per fare prevenzione e provare nuovi sport. Al Foro Italico torna “Tennis & Friends”, l’evento giunto alla sua quindicesima edizione dedicato allo sport e alla salute. Negli enormi spazi del quadrante olimpico della Capitale allestiti campi da tennis, basket, softball, tatami per arti marziali e poi tiro a segno, ping pong e molto altro. Un occasione di divertimento per ogni età e di sensibilizzazione sul valore dello sport e della salute per le famiglie. Attenzione alla salute che diventa concreta nei numerosi stand per informazioni e screening da parte di operatori sanitari pubblici e privati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: artemisia - pederzoli
Artemisia Lab e Ospedale Pederzoli: un'alleanza strategica per l'eccellenza sanitaria
Sport, salute e prevenzione si incontrano sullo stesso campo! Dal 10 al 12 ottobre, Artemisia Lab, in collaborazione con Pederzoli, parteciperà al Tennis & Friends: un evento unico per promuovere insieme benessere e innovazione nel settore medico. Non - facebook.com Vai su Facebook
Salute, Artemisia e Pederzoli al Tennis & Friends: "Serve prevenzione in popolazione sempre più anziana" - (LaPresse) Approfittare di un fine settimana romano al sole per fare prevenzione e provare nuovi sport. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Tennis & Friends, grande successo per Artemisia Lab all'evento: effettuati 160 screening gratuiti tra Pap test ed ECG - Artemisia Lab annuncia il grande successo ottenuto durante l’evento Tennis & Friends, tenutosi oggi presso il Parco del Foro Italico. Segnala ilmessaggero.it