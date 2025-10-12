Artemisia e Pederzoli al Tennis & Friends | Serve prevenzione in popolazione sempre più anziana

Approfittare di un fine settimana romano al sole per fare prevenzione e provare nuovi sport. Al Foro Italico torna “Tennis & Friends”, l’evento giunto alla sua quindicesima edizione dedicato allo sport e alla salute. Negli enormi spazi del quadrante olimpico della Capitale allestiti campi da tennis, basket, softball, tatami per arti marziali e poi tiro a segno, ping pong e molto altro. Un occasione di divertimento per ogni età e di sensibilizzazione sul valore dello sport e della salute per le famiglie. Attenzione alla salute che diventa concreta nei numerosi stand per informazioni e screening da parte di operatori sanitari pubblici e privati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

