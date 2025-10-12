Ars et Labor-Cava Ronco 3-1 | finale al Mazza i biancazzurri battono la capolista - DIRETTA E VIDEO
Dopo il successo, largo e rotondo a Castenaso, l’Ars et Labor torna tra le mura amiche del Mazza per la sfida alla capolista Cava Ronco. La prima per Federico ufficialmente nel ruolo di direttore sportivo, dopo il piccolo terremoto societario dovuto all’addio (consensuale) di Mirco Antenucci. Ma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ars et Labor-Cava Ronco 0-1: fine primo tempo, decide la rete di Farabegoli - DIRETTA
Ars et Labor sotto dopo 3’. 1-0 per il Cava Ronco – LA DIRETTA - 20’ Mischia in area ospite e ancora il portiere avversario risponde con una parata alla deviazione di Mazzali, questa volta coi piedi. Secondo msn.com
