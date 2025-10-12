Il Governo Meloni ha deciso di ampliare ulteriormente le quote d’ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nel comparto del turismo e dell’ospitalità. La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, il 1° ottobre 2025 ha ufficializzato l’ingresso di 9.783 risorse in più per il lavoro subordinato e stagionale. Cosa prevede il decreto flussi 2025 e cosa cambia. L’ampliamento delle quote non arriva a sorpresa, ma era già stato previsto con il decreto flussi 2025. Il legislatore, infatti, aveva diviso le quote di ingresso in due “tranche”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Arrivano 9.783 lavoratori stranieri in più: governo Meloni aumenta ingressi per il settore turismo