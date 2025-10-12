Arriva nelle scuole lo striscione che aprirà il corteo ’Passi di Pace’
Lo striscione che aprirà il corteo della terza marcia intercomunale della pace, che si svolgerà sabato 18 ottobre, in questi giorni ha fatto tappa nelle scuole di Albinea. Questa iniziativa fa parte delle azioni di sensibilizzazione a cui il nido d’infanzia ‘L’Aquilone’ e la scuola d’infanzia ‘Il Frassino’, la scuola Fism San Giovanni Bosco e il polo scolastico albinetano (scuole primarie di Albinea e Borzano e scuola secondaria di Albinea) hanno deciso di aderire su proposta dell’amministrazione. I bambini e ragazzi che hanno posato con lo striscione saranno gli stessi che parteciperanno alla marcia del 18 ottobre e che, dopo essere partita da Quattro Castella, arriverà in piazza Cavicchioni ad Albinea alle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: arriva - scuole
Lo psicologo arriva nelle scuole, lo annuncia Valditara. Grassi (ANPE): “Mantenere distinzione tra pedagogisti e psicologi”
Bologna, nelle scuole arriva la dieta halal: è polemica
Nelle scuole di Bologna arriva la carne halal? Dov’è la sorpresa?
Sentieri selvaggi aderisce alla NOTTE BIANCA DELLE SCUOLE D'ARTE e DI MUSICA del 25 ottobre! Presto arriva anche la nostra programmazione.... Grazie a CO.R.S.A. e CO.S.M.O e al patrocinio di Comune di Roma e Regione Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Scuole e territorio insieme per la sostenibilità: arriva Bright 2025 @gruppoiren, @seitoscana e Sienambiente promuovono iniziative educative sul territorio toscano, tra economia circolare e cura dell’ambiente - X Vai su X