Arriva la capolista Ostiamare Recanatese con tante assenze Serve una prova di carattere

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se si dovessero analizzare razionalmente le cose, la gara odierna sembra concedere ben poche speranze alla Recanatese. Di fronte ci sarà il lanciatissimo Ostiamare che sinora, tanto per gradire, ha messo a segno un en plein da applausi, con sei vittorie su sei mentre, dall’altra parte della barricata, i giallorossi vengono da tre ko consecutivi, hanno la difesa peggiore del girone e, di conseguenza, un morale non propriamente alle stelle. Il calcio però è materia strana e le previsioni sono spesso fatte per essere smentite. Però, almeno giocarsela contro i biancoviola romani, è condizione imprescindibile, almeno mettere sul piatto quella feroce determinazione che sinora si è vista solo in sporadiche circostanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

arriva la capolista ostiamare recanatese con tante assenze serve una prova di carattere

© Sport.quotidiano.net - Arriva la capolista Ostiamare. Recanatese con tante assenze. Serve una prova di carattere

In questa notizia si parla di: arriva - capolista

Pronostici MLS 27 luglio, l’Inter Miami ha voglia di vendetta: arriva la capolista

Aquila. Domani arriva la capolista

arriva capolista ostiamare recanateseArriva la capolista Ostiamare. Recanatese con tante assenze. Serve una prova di carattere - Se si dovessero analizzare razionalmente le cose, la gara odierna sembra concedere ben poche speranze alla Recanatese. sport.quotidiano.net scrive

arriva capolista ostiamare recanateseRecanatese-Ostiamare: diretta live e risultato in tempo reale - Ostiamare di Domenica 12 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Arriva Capolista Ostiamare Recanatese