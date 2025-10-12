Se si dovessero analizzare razionalmente le cose, la gara odierna sembra concedere ben poche speranze alla Recanatese. Di fronte ci sarà il lanciatissimo Ostiamare che sinora, tanto per gradire, ha messo a segno un en plein da applausi, con sei vittorie su sei mentre, dall’altra parte della barricata, i giallorossi vengono da tre ko consecutivi, hanno la difesa peggiore del girone e, di conseguenza, un morale non propriamente alle stelle. Il calcio però è materia strana e le previsioni sono spesso fatte per essere smentite. Però, almeno giocarsela contro i biancoviola romani, è condizione imprescindibile, almeno mettere sul piatto quella feroce determinazione che sinora si è vista solo in sporadiche circostanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva la capolista Ostiamare. Recanatese con tante assenze. Serve una prova di carattere