Arriva la capolista Ostiamare Recanatese con tante assenze Serve una prova di carattere
Se si dovessero analizzare razionalmente le cose, la gara odierna sembra concedere ben poche speranze alla Recanatese. Di fronte ci sarà il lanciatissimo Ostiamare che sinora, tanto per gradire, ha messo a segno un en plein da applausi, con sei vittorie su sei mentre, dall’altra parte della barricata, i giallorossi vengono da tre ko consecutivi, hanno la difesa peggiore del girone e, di conseguenza, un morale non propriamente alle stelle. Il calcio però è materia strana e le previsioni sono spesso fatte per essere smentite. Però, almeno giocarsela contro i biancoviola romani, è condizione imprescindibile, almeno mettere sul piatto quella feroce determinazione che sinora si è vista solo in sporadiche circostanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
