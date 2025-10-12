Arresto cardiaco a Moncalieri muore una bimba di pochi mesi
Dramma a Moncalieri dove una bambina di pochi mesi è stata trovata dal padre nella culla in arresto cardiocircolatorio. Immediato l’intervento del 118 con l’arrivo dei soccorritori che hanno raggiunto la piccola, mentre i genitori sono scesi in strada e hanno eseguito le manovre di rianimazione. La bimba è stata portata all’Ospedale Regina Margherita di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
