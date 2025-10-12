Arrestato a Colorno un 39enne ricercato internazionale

L’ultimo ricercato caduto nella rete dei Carabinieri è un 39enne romeno, che da tempo si sottraeva a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene in relazione a un episodio di furto commesso nel suo paese d’origine.Questo ennesimo arresto conferma l’impegno dei Carabinieri nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: arrestato - colorno

L’incidente è avvenuto venerdì sera a Colorno. Alla guida della vettura una ragazza di 21 anni - facebook.com Vai su Facebook

Ricercato in Romania per furto viene rintracciato dai carabinieri in un hotel di Colorno. Arrestato su mandato europeo 39enne straniero - L’ultimo ricercato che è caduto nella rete dei Carabinieri è un 39enne romeno, che da diverso tempo si era sottratto ad un mandato arresto europeo emesso dalle autorità Romene che lo vedono coinvolto ... Segnala gazzettadiparma.it