Arona Nicoletta Bolognini morta dopo oltre un anno di coma

Novaratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É morta dopo oltre un anno di coma Nicoletta Bolognini, 63enne, storica commerciante aronese che nel luglio dello scorso anno era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.L'incidente si era verificato il 23 luglio in viale Baracca. Bolognini era stata soccorsa da un'ambulanza del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

