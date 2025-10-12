Arona Nicoletta Bolognini morta dopo oltre un anno di coma
É morta dopo oltre un anno di coma Nicoletta Bolognini, 63enne, storica commerciante aronese che nel luglio dello scorso anno era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.L'incidente si era verificato il 23 luglio in viale Baracca. Bolognini era stata soccorsa da un'ambulanza del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: arona - nicoletta
Arona piange Nicoletta Bolognini, 63 anni. Gestiva un bar, fu anche candidata a sindaco. - facebook.com Vai su Facebook
Arona, l’ultimo saluto a Nicoletta Bolognini: fu candidata sindaca http://dlvr.it/TNbPVw @LaStampa - X Vai su X