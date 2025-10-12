Arnau Martinez Juve | lo spagnolo non passa di moda è in pole position per rinforzare la fascia a gennaio! Quali sono le mosse della dirigenza bianconera

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arnau Martinez Juve: lo spagnolo è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia a gennaio! Ecco le mosse della dirigenza bianconera. Un chiodo fisso, un obiettivo mai tramontato. Il mercato Juve ha individuato la sua priorità assoluta per il mercato di gennaio: un esterno destro a tutta fascia. E il nome in cima alla lista, come riportato da Tuttosport, è sempre lo stesso: Arnau Martínez. Un obiettivo “storico” della nuova dirigenza. L’interesse della Signora per il giovane talento del Girona non è una novità. Già in estate, la coppia mercato formata da Damien Comolli e François Modesto aveva avviato i contatti, senza però riuscire a chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

arnau martinez juve lo spagnolo non passa di moda 232 in pole position per rinforzare la fascia a gennaio quali sono le mosse della dirigenza bianconera

© Juventusnews24.com - Arnau Martinez Juve: lo spagnolo non passa di moda, è in pole position per rinforzare la fascia a gennaio! Quali sono le mosse della dirigenza bianconera

In questa notizia si parla di: arnau - martinez

Calciomercato Milan, per la fascia destra spunta il nome di Arnau Martinez

Arnau Martinez Juve (Tuttosport), spunta questa nuovissima idea per la fascia! Cifre e dettagli della possibile operazione

Juventus, Arnau Martínez per il dopo Weah

arnau martinez juve spagnoloArnau Martinez Juve: lo spagnolo non passa di moda, è in pole position per rinforzare la fascia a gennaio! Quali sono le mosse della dirigenza bianconera - Arnau Martinez Juve: lo spagnolo è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia a gennaio! Lo riporta juventusnews24.com

arnau martinez juve spagnoloMercato Juventus, ritorno di fiamma per la fascia? Quel nome a lungo accostato in estate potrebbe essere una grande occasione a gennaio: di chi si tratta - Un vecchio nome riproposto per gennaio: tutti gli aggiornamenti In casa Juventus sono già iniziate le manovre per rinforzare la squadra a disposizion ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Arnau Martinez Juve Spagnolo