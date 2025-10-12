Arnau Martinez Juve | lo spagnolo non passa di moda è in pole position per rinforzare la fascia a gennaio! Quali sono le mosse della dirigenza bianconera

Arnau Martinez Juve: lo spagnolo è l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia a gennaio! Ecco le mosse della dirigenza bianconera. Un chiodo fisso, un obiettivo mai tramontato. Il mercato Juve ha individuato la sua priorità assoluta per il mercato di gennaio: un esterno destro a tutta fascia. E il nome in cima alla lista, come riportato da Tuttosport, è sempre lo stesso: Arnau Martínez. Un obiettivo “storico” della nuova dirigenza. L’interesse della Signora per il giovane talento del Girona non è una novità. Già in estate, la coppia mercato formata da Damien Comolli e François Modesto aveva avviato i contatti, senza però riuscire a chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

