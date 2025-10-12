Armi e droga in casa ventenne arrestato dai finanzieri

Sarzana, 12 ottobre 2025 – L’esperienza del finanziere in servizio al gruppo cinofilo delle Fiamme Gialle e il fiuto del cane non hanno fallito. E’ finito così nei guai un ventenne sarzanese trovato in possesso non soltanto di sostanze stupefacenti e una discreta somma in denaro ma un arsenale composto da coltelli, machete, pugnali, una mannaia e persino una pistola risultata poi essere un modello giocattolo alla quale però era stato tolto il bollino rosso. L’operazione è stata portata a termine dalla Guardia di finanza in una operazione che ha visto impegnati gli uomi della compagnia di sarzana direti dal nuovo tenente Simone Papetti e i colleghi del comando provinciale coordinati dal colonnello Massimiliano Re. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Armi e droga in casa, ventenne arrestato dai finanzieri

