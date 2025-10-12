Armato di spray al peperoncino rapina il negozio di abbigliamento arrestato dalla Polizia

Nella serata di sabato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dellaQuestura di Ravenna hanno arrestato in flagranza un 26enne marocchino senza fissa dimora autore di una rapina ai danni di un negozio del centro. Il malvivente, intorno alle 18, è entrato nel punto vendita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

