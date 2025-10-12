Arezzo | incendio in una fabbrica orafa morto gatto intossicato dai fumi
Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina, 12 ottobre 2025, nella zona industriale di San Zeno ad Arezzo per incendio in una fabbrica orafa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Incendio in un'azienda orafa ad Arezzo - Un incendio è scoppiato questa mattina all'interno di una fabbrica orafa, nella zona industriale di San Zeno ad Arezzo. Come scrive ansa.it
Ditta orafa in fiamme, vigili del fuoco spengono il rogo e trovano un gatto morto asfissiato - Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, domenica 12 ottobre, nella zona industriale. Scrive corrierediarezzo.it