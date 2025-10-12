Arese un defibrillatore in ogni condominio con la Misericordia

. Il progetto all’insegna di “Arese CardioProtetta” si deve alla confraternita Misericordia. Tutto è nato dalla constatazione che in Italia si registrano all’incirca 60.000 arresti cardiaci e il 10% non ce la fa, ma se i soccorsi fossero tempestivi l’esito sarebbe probabilmente diverso. Da qui l’idea di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Progetto Arese Cardioprotetta. Defibrillatore nei condomini: "Salva-vita a portata di mano"

