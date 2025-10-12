Aree quiete scolastiche | Vie Corni e Frescobaldi fine lavori entro ottobre

Entro fine ottobre termineranno i lavori delle due aree di quiete scolastiche di via Corni e via Frescobaldi, che hanno preso il via in luglio, mentre quella di via Amundsen, avviata in settembre, arriverà a conclusione a fine gennaio. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale di lunedì rispondendo all’interrogazione, trasformata in interpellanza, di Grazia Baracchi (Spazio democratico) sui tempi di realizzo delle aree quiete scolastiche. La consigliera ha chiesto, in particolare, qual è il cronoprogramma delle tre aree di quiete scolastiche di via Amundsen, presso la scuola primaria Giovanni XXIII e secondaria primo grado Cavour; di via Corni, presso la scuola primaria Galilei e la scuola secondaria primo grado Calvino; e di via Frescobaldi, presso la scuola primaria Saliceto Panaro, la scuola infanzia e nido Forghieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aree quiete scolastiche: "Vie Corni e Frescobaldi, fine lavori entro ottobre"

In questa notizia si parla di: aree - quiete

Aree di quiete davanti alle scuole, partono i lavori in via Corni e Frescobaldi

Quartiere Sant’Anna, la protesta: "Smog, traffico e cemento. A noi niente ’aree di quiete’"

Bambini tra le auto parcheggiate in doppia fila, inversioni a U e retro pericolose. Ecco le “aree quiete scolastica” contro i genitori incivili. Come funzionano

Il nostro quartiere tra i primi ad attivare l'area di quiete scolastica, dedicata alla Scuola Primaria Saliceto Panaro e Scuola d'infanzia Forghieri. I progetti in cui crediamo finalmente iniziano a prendere forma. In attesa di vedere il lavoro finito come il progetto su c - facebook.com Vai su Facebook

Aree quiete scolastiche: "Vie Corni e Frescobaldi, fine lavori entro ottobre" - Guerzoni: "L’Amministrazione continuerà a lavorare su questi interventi". Riporta msn.com

Aree quiete scolastiche. Via ai lavori in via Corni e in via Frescobaldi : "Sicurezza e sostenibilità" - Modena, 14 agosto 2025 – Sono partiti i lavori di realizzazione delle aree quiete scolastiche nei pressi delle scuole Galilei e Calvino in via Corni e della scuola Saliceto Panaro in via Frescobaldi, ... Segnala ilrestodelcarlino.it