Arcobaleno sull’Abbazia di San Mauro

Lecceprima.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANNICOLA - Lo scatto di una nostra lettrice, Maria Aurora Maggio, dall'Abbazia di San Mauro a Lido Conchiglie di Sannicola. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arcobaleno - sull

San Mauro, estate da Casadei a Kledi Kadiu - Ricco cartellone all’arena Arcobaleno tra concerti, cinema, danza e l’omaggio a Raoul il 31 luglio in occasione della Notte Rosa Mirko Casadei, Gene Gnocchi, Cristina D’Avena e Kledi Kadiu. Segnala ilrestodelcarlino.it

San Mauro Mare ha il suo Palazzo del Turismo - Ieri pomeriggio, taglio del nastro per il nuovo Palazzo del Turismo Arcobaleno a San Mauro Mare, una struttura moderna e multifunzionale che rappresenta un importante investimento per la ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Arcobaleno Sull8217abbazia San Mauro