Arca Srg vince ancora la Barcolana | è il terzo trionfo consecutivo

Triesteprima.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arca Srg ha vinto la Barcolana 57: è la terza volta di fila e la quarta in assoluto. Al timone Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, che solo pochi giorni fa ha riconsegnato la Coppa d’Autunno vinta nel 2024 al presidente della Svbg Mitja Gialuz. alla tattica Tomaz?opi. Il traguardo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

