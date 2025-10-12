Arca Srg vince ancora la Barcolana | è il terzo trionfo consecutivo

Arca Srg ha vinto la Barcolana 57: è la terza volta di fila e la quarta in assoluto. Al timone Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, che solo pochi giorni fa ha riconsegnato la Coppa d’Autunno vinta nel 2024 al presidente della Svbg Mitja Gialuz. alla tattica Tomaz?opi. Il traguardo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

La Concorezzese di Lupatelli è finalmente vincente: Arca ko 3-1. Guidano Basile, Shala e Marra.. di Edoardo Gatti #Dilettanti #Promozione

