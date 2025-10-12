Arbitro Italia Israele designato il fischietto per la sfida decisiva degli azzurri | ecco chi sarà il direttore di gara

Inter News 24 Arbitro Italia Israele, una partita decisiva per il Mondiale: gli azzurri di Gattuso in cerca della qualificazione. La partita di qualificazione ai Mondiali 2026 Italia Israele, in programma martedì 14 ottobre a Udine, sarà diretta dal francese Clément Turpin. Considerato uno degli arbitri più esperti e rispettati a livello internazionale, Turpin ha accumulato numerose esperienze in competizioni europee e mondiali. La sua designazione per questa partita cruciale sottolinea l’importanza dell’incontro, che rappresenta una tappa fondamentale nel cammino della Nazionale di Gattuso verso la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

