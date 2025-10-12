Arabia Saudita il Salone del Mobile approda per la prima volta a Riyadh

Dal 26 al 28 novembre, il Salone del Mobile approda per la prima volta a Riyadh con l’evento Red in progress, in collaborazione con l’Architecture & Design Commission saudita. L’iniziativa, anteprima della prima edizione saudita del Salone prevista per il 2026, trasformerà il King Abdullah Financial District in un hub di creatività e business, con un’installazione firmata dallo studio Giò Forma, un ricco programma culturale e una piattaforma B2B per connettere Made in Italy ed ecosistema del progetto saudita. La partnership con il Ministero della Cultura saudita, parte della Vision 2030 e del Memorandum firmato ad AlUla, punta a valorizzare i settori creativi e manifatturieri dei due Paesi, promuovendo sostenibilità, innovazione e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it