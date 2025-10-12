Arabia Saudita il Salone del Mobile approda per la prima volta a Riyadh
Dal 26 al 28 novembre, il Salone del Mobile approda per la prima volta a Riyadh con l’evento Red in progress, in collaborazione con l’Architecture & Design Commission saudita. L’iniziativa, anteprima della prima edizione saudita del Salone prevista per il 2026, trasformerà il King Abdullah Financial District in un hub di creatività e business, con un’installazione firmata dallo studio Giò Forma, un ricco programma culturale e una piattaforma B2B per connettere Made in Italy ed ecosistema del progetto saudita. La partnership con il Ministero della Cultura saudita, parte della Vision 2030 e del Memorandum firmato ad AlUla, punta a valorizzare i settori creativi e manifatturieri dei due Paesi, promuovendo sostenibilità, innovazione e nuovi progetti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Atalanta, Retegui va in Arabia Saudita: è ufficiale il passaggio all’Al-Qadsia
Indonesia-Arabia Saudita (Qualificazioni Mondiali Asia, 08-10-2025 ore 19:15): formazioni, quote, pronostici
Xhaka Juve, svolta nel futuro dello svizzero: può dire di no alla proposta dell’Arabia Saudita! Il nuovo scenario di mercato
Nuove sparatorie al confine tra Pakistan e Afghanistan: schierati carri armati, decine di vittime. Arabia Saudita invita alla moderazione per evitare escalation. #BreakingNews #Pakistan #Afghanistan - X Vai su X
Speciale Arabia Saudita by Royal Jordanian Airlines Osservare le meraviglie di Jeddah, Medina e Riyadh con i propri occhi è ora più conveniente grazie alle nuove tariffe sui voli per queste città: Andata/ritorno da 459 euro 1 bagaglio in stiva (23 kg) + 1 - facebook.com Vai su Facebook
Porro: «Salone del Mobile a Riyadh nel 2026, subito un’avanguardia di 35 aziende in Arabia» - Feltrin (Federlegno): «Risolto il caso dazi al 50%, per l’Italia il 15%. Segnala corriere.it
Red in progress. Salone del Mobile.Milano meets Riyadh - Destinazione Arabia Saudita: per l’Italia e` uno scenario favorevole: nel 2024, l’export italiano della filiera legno- Si legge su ferrutensil.com