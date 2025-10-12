Aprire e gestire nuove imprese Tanti i giovani e le donne alla giornata di orientamento

Oltre un centinaio i partecipanti ad una giornata dedicata a chi vuole fare impresa. Le Ville Ponti di Varese hanno accolto gli imprenditori di domani, in occasione della seconda tappa del Focus Day Nuove Imprese 2025. L’evento è stato promosso dal Punto Nuova Impresa di Camera di Commercio di Varese insieme al Comitato Imprenditoria Femminile e in collaborazione con associazioni di categoria, Suap del Comune di Varese, Ordini dei Commercialisti di Busto e Varese, Ordine dei Consulenti del Lavoro, organizzazioni sindacali e Women Empowerment Varese. I partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con esperti, consulenti e imprenditori, grazie a corner tematici e sportelli di orientamento personalizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

