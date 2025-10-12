Appiano Gentile Inter | Bastoni squalificato per Israele Potrebbe rientrare in gruppo in anticipo

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo contro la Cremonese e la vittoria in Champions con lo Slavia Praga, la squadra di Chivu torna ad allenarsi in vista del match di Serie A contro la Roma, prima però ci sarà la sfida contro l’Atletico Madrid in Libia. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter bastoni squalificato per israele potrebbe rientrare in gruppo in anticipo

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Bastoni squalificato per Israele. Potrebbe rientrare in gruppo in anticipo

In questa notizia si parla di: appiano - gentile

Bonny scalpita: già mercoledì ad Appiano Gentile

Appiano Gentile Inter: domani la ripresa degli allenamenti con l’inizio del ritiro

Calhanoglu, accoglienza pronta ad Appiano Gentile. E lui apprezza… così!

appiano gentile inter bastoniInter, ora la sosta per le Nazionali: più di metà squadra convocata, tutti i nomi - Come da ormai diversi anni sarà una sosta intensa per l'Inter e per i suoi nerazzurri. Segnala spaziointer.it

appiano gentile inter bastoniInter, pugno duro di Chivu con la squadra: cosa ha vietato di fare ad Appiano Gentile - Vero e proprio divieto da parte di Cristian Chivu nei confronti dei suoi giocatori. Si legge su spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Bastoni