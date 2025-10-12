Appello di Mattarella per sicurezza su lavoro | diritto inalienabile
Roma, 12 ott. (askanews) – “In Italia, ogni giorno, si continua a perdere la vita sul luogo di lavoro: il numero di decessi e infortuni resta tragicamente alto, anche in raffronto con quello che accade nel resto dell’Unione Europea. Ciascuna vittima è un volto a cui occorre dare voce. Dietro ognuna ci sono persone, famiglie, storie interrotte che non devono essere dimenticate”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 75ª Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, in una lettera inviata al presidente dell’Anmil Antonio Di Bella, nella quale rinnova il suo appello e il suo monito per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
