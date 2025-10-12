Appartamento in fiamme nel cuore della notte intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 00:45 di stanotte, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute a Cesenatico, in Via Torino, per un incendio in un appartamento. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme che avevano coinvolto il terrazzo e l'appartamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: appartamento - fiamme

Incendio nella notte, appartamento in fiamme al Falcon Residence

Incendio a Sesto, fiamme nell'appartamento: trovato morto un uomo

Sesto San Giovanni, ventenne muore nell'incendio di un appartamento: forse ucciso e poi dato alle fiamme. Si indaga per omicidio

Tragico incendio in un appartamento a San Pietro Vernotico: le fiamme hanno ucciso due persone - News - X Vai su X

Villaricca, appartamento in fiamme: anziana salvata dai carabinieri Vai su Facebook

Palazzina in fiamme nella notte, appartamenti evacuati: ci sono morti - Tragedia a Cornaredo: un incendio in un condominio provoca la morte di tre persone. Riporta bigodino.it

Racalmuto, incendio devasta un appartamento, salvi i proprietari - Notte di paura in zona Anime Sante, a Racalmuto, dove un violento incendio ha distrutto un appartamento, sprigionando fiamme e una densa coltre di fumo che ha invaso l’intero quartiere. Come scrive scrivolibero.it