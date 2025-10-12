Appartamento in fiamme nel cuore della notte intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 00:45 di stanotte, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute a Cesenatico, in Via Torino, per un incendio in un appartamento. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme che avevano coinvolto il terrazzo e l'appartamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

