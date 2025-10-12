Anziano e badante morti in casa | lunedì i funerali del pensionato

SAN PIETRO VERNOTICO – Sarà rimpatriata la salma di Florientina Trandafir, la rumena di 44 anni morta a causa dell'incendio in abitazione costato la vita anche all'anziano di cui si prendeva cura, il 98enne Pantaleo Cannoletta. Le esequie del pensionato si celebreranno domani (lunedì 13 ottobre). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: anziano - badante

Anziano in stato di abbandono al Piano, badante ritrovato seminudo dopo la fuga dall’ospedale

Anziano trovato morto nel suo letto, cinque anni dopo la badante indagata per omicidio volontario

Prende il bancomat dell'anziano assistito e ruba denaro: badante sotto processo

Un 98enne e la sua badante 44enne di origine Rumena, sono stati trovati privi di vita da un parente dell'anziano intorno alle 20,00. I corpi sono stati rinvenuti nella abitazione... - facebook.com Vai su Facebook

San Pietro http://V.co, muoiono anziano 98enne e la badante 44enne - - X Vai su X

Incendio in casa nel brindisino, morti un anziano e la badante romena: forse soffocati dal fumo - Un altro incendio e altre vittime anche in Puglia, dopo il caso della notte scorsa a Cornaredo (Milano) in cui sono morte tre persone. Come scrive msn.com

Incendio in una casa: morti un anziano e la badante - Un uomo di 98 anni e la sua badante 44enne sono stati trovati morti stasera in un appartamento a San Pietro Vernotico (Brindisi) ... Da corrieresalentino.it