Non fa rumore come una crisi industriale, non riempie le prime pagine come una calamità naturale. Ma è un’emergenza quotidiana, silenziosa, che attraversa case, condomini, ospedali e quartieri: l’ assistenza agli anziani. In una società che invecchia rapidamente, il lavoro di cura è diventato la linea del fronte del welfare, dove si gioca una delle sfide più decisive — e più trascurate — del nostro tempo. In provincia di Rimini gli over 80 hanno superato quota 26.000, con un incremento del 21,3% in dieci anni. Un dato che racconta più di una semplice curva demografica: dietro c’è la solitudine crescente delle famiglie, la fatica delle donne, l’ombra del lavoro nero e un sistema di assistenza che non basta più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziani in aumento. Sempre meno badanti, famiglie in difficoltà. La cura è emergenza