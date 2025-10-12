Antonio Costa l’Europa e la pace di Sharm el-Sheikh
L’Europa torna nel deserto. E lo fa con la voce di Antonio Costa, che domani rappresenterà l’Unione al vertice di Sharm el-Sheikh, convocato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi insieme al presidente americano Donald Trump per la firma della tregua tra Israele e Hamas. Dopo mesi di silenzio e divisioni, il presidente del Consiglio europeo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Antonio Costa e von der Leyen contro il piano di Netanyahu. Berlino sospende la fornitura di armi a Israele
Antonio #Costa, presidente del Consiglio UE: "L'Unione Europea esprime ferma solidarietà all'Estonia." Ha definito la violazione dello spazio aereo estone come "un'altra provocazione inaccettabile" e ha annunciato che il tema sarà discusso il 1° ottobre a Co
Antonio Costa rappresenterà l'Ue al summit in Egitto su Gaza - Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sh ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Accordo Israele-Hamas: Costa (Consiglio europeo), “opportunità per una pace duratura, fondata sulla soluzione dei due Stati” - La sua attuazione apre la strada al tanto atteso rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, a un cessate ... Lo riporta agensir.it