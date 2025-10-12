Antonio Costa l’Europa e la pace di Sharm el-Sheikh

L’Europa torna nel deserto. E lo fa con la voce di Antonio Costa, che domani rappresenterà l’Unione al vertice di Sharm el-Sheikh, convocato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi insieme al presidente americano Donald Trump per la firma della tregua tra Israele e Hamas. Dopo mesi di silenzio e divisioni, il presidente del Consiglio europeo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

