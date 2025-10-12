Antisemitismo la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz | Utili solo a incolpare il fascismo
“Siamo di fronte a una nuova pagina della guerra e dell’ennesimo conflitto israelo-palestinese. Ma di fronte a questa nuova pagina, che comincerà con il tanto atteso ritorno degli ostaggi, se ne deve aprire una di riflessione: a questo dovrebbero essere deputate le aule universitarie e dovrebbero pensare i docenti universitari. Le università sono state fra i peggiori luoghi di non-riflessione”. Lo ha detto la ministra della Famiglia e per le Pari Opportunità Eugenia Roccella al convegno dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ( Ucei) ‘La storia stravolta e il futuro da costruire’, organizzato al Cnel a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
