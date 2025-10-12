Antisemitismo la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz | Utili solo a incolpare il fascismo

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo di fronte a una nuova pagina della guerra e dell’ennesimo conflitto israelo-palestinese. Ma di fronte a questa nuova pagina, che comincerà con il tanto atteso ritorno degli ostaggi, se ne deve aprire una di riflessione: a questo dovrebbero essere deputate le aule universitarie e dovrebbero pensare i docenti universitari. Le università sono state fra i peggiori luoghi di non-riflessione”. Lo ha detto la ministra della Famiglia e per le Pari Opportunità Eugenia Roccella al convegno dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ( Ucei) ‘La storia stravolta e il futuro da costruire’, organizzato al Cnel a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

antisemitismo la ministra roccella contro gli atenei e le gite ad auschwitz utili solo a incolpare il fascismo

© Ilfattoquotidiano.it - Antisemitismo, la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz: “Utili solo a incolpare il fascismo”

In questa notizia si parla di: antisemitismo - ministra

antisemitismo ministra roccella controLa ministra Roccella: “L’antisemitismo non riguarda solo il fascismo” - La ministra: “Le gite ad Auschwitz hanno collocato il fenomeno in un’area politica precisa”. Si legge su dire.it

antisemitismo ministra roccella controGaza, l'attacco della ministra Roccella: "Le università fra i peggiori luoghi di non riflessione" - E non ho visto per i fatti del 7 ottobre, la sollevazione che mi sarei invece aspettata". Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Antisemitismo Ministra Roccella Contro