In attesa delle gare in programma oggi (Vis Pesaro-Torres, Ascoli-Pontedera e Sambenedettese-Ravenna, mentre Juventus Next Gen-Campobasso sarà recuperata mercoledì 22), la nona giornata di campionato ha già regalato gioie e dolori alle squadre impegnate negli anticipi. Se la Pianese ha messo un piede fuori dalla griglia play off, l’Arezzo, battendo 1-0 il Gubbio, ha centrato l’ottava vittoria, tenendosi stretta la vetta, con 24 punti all’attivo, sperando in un passo falso del Ravenna, per goderselo in solitaria. E’ arrivata invece un’altra doccia fredda per il Perugia, battuta al Curi 0-1 dal fanalino di coda, il penalizzato Rimini (6 le sconfitte consecutive degli umbri, 4 su 4 match quelle di Piero Braglia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anticipi nona giornata. Arezzo senza freni. Perugia al tappeto. Disastro Livorno