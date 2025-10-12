anticipazioni verissimo del 12 ottobre il racconto inedito di miriam leone

Il nuovo appuntamento di Verissimo, in onda domenica 12 ottobre su Canale5, è uno dei più ricchi di questa stagione appena cominciata. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio nomi che hanno segnato contribuito a segnare la cultura pop italiana – tra cinema, musica, sport e cronaca – in un concentrato di storie personali tanto care al programma. Verissimo, le anticipazioni del 12 ottobre. A inaugurare la puntata sarà Ornella Muti, icona senza tempo del nostro cinema, protagonista di una carriera che attraversa generazioni e mode senza mai perdere il suo fascino. L’attrice, che porta sulle spalle oltre cinquant’anni di attività, si racconterà in una lunga conversazione con Silvia Toffanin, ripercorrendo momenti chiave della sua vita artistica e privata, caratterizzata da una bellissima famiglia che ha fortemente voluto, fin da quando era giovanissima. 🔗 Leggi su Dilei.it

