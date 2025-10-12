anticipazioni domenica in del 12 ottobre tra gli ospiti rita rusic ed enrico montesano

Il salotto più amato della tv è pronto a riaprire le porte domenica 12 ottobre, per un nuovo appuntamento imperdibile con Domenica In. A partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la padrona di casa, Mara Venier accoglierà il pubblico di Rai1 con il consueto mix di attualità, interviste intime e momenti di intrattenimento. Una puntata ricca di sorprese e dibattiti accesi, con tanti ospiti. Zia Mara avrà accanto i suoi compagni di viaggio: il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, il conduttore Teo Mammucari e il wedding planner Enzo Miccio, che la affiancheranno nelle diverse fasi della trasmissione della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

