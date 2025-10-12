Anticipazioni Domenica In del 12 ottobre tra gli ospiti Rita Rusic ed Enrico Montesano

Dilei.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il salotto più amato della tv è pronto a riaprire le porte domenica 12 ottobre, per un nuovo appuntamento imperdibile con Domenica In. A partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la padrona di casa, Mara Venier  accoglierà il pubblico di Rai1 con il consueto mix di attualità, interviste intime e momenti di intrattenimento. Una puntata ricca di sorprese e dibattiti accesi, con tanti ospiti. Zia Mara avrà accanto i suoi compagni di viaggio: il direttore de Il Tempo  Tommaso Cerno, il conduttore  Teo Mammucari  e il wedding planner  Enzo Miccio, che la affiancheranno nelle diverse fasi della trasmissione della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

anticipazioni domenica in del 12 ottobre tra gli ospiti rita rusic ed enrico montesano

© Dilei.it - Anticipazioni Domenica In del 12 ottobre, tra gli ospiti Rita Rusic ed Enrico Montesano

In questa notizia si parla di: anticipazioni - domenica

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

Innocence, le anticipazioni delle puntate di sabato 26 e domenica 27 luglio

Freedom Oltre il confine 2025 torna su Rete 4: le anticipazioni di stasera, domenica 27 luglio

anticipazioni domenica 12 ottobreAmici 25, anticipazioni terza puntata: ospiti, sfide ed eliminazioni - Oggi, domenica 12 ottobre, imperdibile appuntamento con la terza puntata di Amici 25: chi sono i giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni. libero.it scrive

anticipazioni domenica 12 ottobreDomenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della quarta puntata del 12 ottobre 2025 - Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti quarta puntata 12 ottobre 2025. Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Domenica 12 Ottobre