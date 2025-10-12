È tutto pronto per una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, in onda domenica 12 ottobre 2025 a partire dalle 19,30 sul Nove e in streaming su Nove.tv e discovery+. Accanto al conduttore, come sempre, la presenza imprescindibile di Luciana Littizzetto, con la sua ironia pungente e la temibile Letterina, e di Filippa Lagerbäck, che accompagna da sempre le interviste della trasmissione approdata al Nove ormai da 3 anni. Che tempo che fa, le anticipazioni del 12 ottobre. Tra i nomi più attesi c’è Annalisa, reduce dal successo dei suoi ultimi singoli e pronta a presentare il nuovo album Ma io sono fuoco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa del 12 ottobre, anche Milly Carlucci tra gli ospiti